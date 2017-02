Die GOLDENE KAMERA zeichnet erstmals das Beste aus dem Netz aus. Steven Gätjen und YouTube-Star Joyce Ilg präsentieren herausragende Projekte aus den sechs Kategorien. Innovativ, informativ, lustig - ausgezeichnet werden Clips, Beiträge und Persönlichkeiten aus den Kategorien #Music Act, #Channel, #Viraler Clip, #Reportage, #Serie und #Comedy, die in den vergangenen Monaten national das Web dominiert und begeistert haben. In einer etwas anderen Preisverleihung überreichen Steven Gätjen und Joyce Ilg die goldenen Trophäen in einer Roadshow, die sie durch ganz Deutschland führt.