Vorberichterstattung zur Live-Übertragung des dritten Rennens der Saison in der Formel E in Buenos Aires. Die Formel E ist die erste Rennserie der FIA, die in rein elektrisch angetriebenen Autos ausgetragen wird. Anders als im Gründungsjahr starten die Formel 1 erprobten Fahrer (u.a. Nelson Piquet Jr., Sébastien Buemi oder Nick Heidfeld) nicht mehr in identischen Autos, sondern die Teams dürfen jetzt eigene Boliden zusammenbauen. - Qualifying