Oberarzt Niklas Ahrend ist seit einem Jahr am Erfurter Johannes-Thal-Klinikum. In dieser Zeit ist viel passiert. Als Arzu Ritter den gemeinsamen Sohn Max nach Thüringen bringt, lernt sie dort Carolin Körner kennen. Die Physiotherapeutin ist Niklas' neue Freundin und schon sehr gespannt auf dessen kleinen Sohn und seine Mutter. Auch der eigenwillige Hermann Böhler ist Patient im Klinikum. Neben seinen Verletzungen hält vor allem Hermanns technisches Interesse den jungen Arzt Elias Bähr auf Trab. Währenddessen sieht sich der Plastische Chirurg Matteo Moreau mit einem Problem ganz anderer Natur konfrontiert, als an diesem Tag ein Patient mit dem Hubschrauber eingeliefert wird. Gemeinsam mit den Assistenzärzten Elly Winter und Ben Ahlbeck kümmert sich das Team um den Polizisten Markus Scheffler, um den es jedoch alles andere als gut steht. Auch Leyla Sherbaz geht das Schicksal des Patienten nahe. Doch die Anästhesistin kommt auch privat gerade nicht zur Ruhe. Wie wird sie mit der neuen Situation umgehen?