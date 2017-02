Geschäftsmann Henri Roubier hat viel Geld, aber keine Zeit. Darum ist er äußerst gereizt, als er sich in einem Stau an der französischen Südküste wiederfindet. Er lädt eine gestrandete Dame ein, in sein Auto zu steigen, und die bringt gleich noch einen Passagier mit. Doch die gemeinsame Suche nach einer anderer Route geht gründlich schief.