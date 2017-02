Steves Mutter taucht plötzlich auf. Sie möchte ihrem Sohn ihre Sicht der Dinge um Wo Fat klarmachen, aber Steve ist misstrauisch. Währendessen müssen er und seine Kollegen den Mord an einem Sportler aufklären, der während des Spiels geköpft wurde. Was steckt dahinter – und was hat eine Prophezeiung damit zu tun?