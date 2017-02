Betty muss feststellen, das Lizzy mehr und mehr Zeit mit Mira verbringt und auch Behring durch Job und Beziehung weitestgehend aus ihrem Arbeitsumfeld verschwindet. Schließlich stimmt sie einem Date mit dem Verwaltungsdirektor Jan Petersen zu. Talula leidet unter den Symptomen der Schwangerschaft und der Unsicherheit, wie es weitergehen soll. Auch Lewandowski versucht, mit den neuen Lebensumständen klarzukommen und trifft eine Entscheidung. Behring muss in seiner Chefarztposition immer mehr administrative Aufgaben übernehmen - was ihn seine Arbeit auf der Station noch stärker vermissen lässt. Aus diesem Grund beginnt er zunehmend, sich in die Entscheidungen anderer einzumischen. Wanda langweilt sich ohne ihr Nagelstudio und hängt immer öfter bei Safi ab. Dem ist das unangenehm, und er weicht ihr aus. Als sie das bemerkt, folgt sie ihm heimlich - und kommt dem Geheimnis seiner häufigen Abwesenheit auf die Spur. Der neue Pfleger Holger Thelen hat seinen ersten Tag auf der Station - und steht nicht nur im Visier des Verwaltungsdirektors, doch Mechthild stellt sich überraschenderweise schützend vor ihn. Betty hat es mit dem Patienten Horst Grabert zu tun, der von seiner Tochter Stefanie mit Bauchschmerzen in die Karlsklinik gebracht wird. Obwohl er eigentlich nur ein paar Pillen haben wollte, sieht er sich plötzlich mit einer dramatischen Diagnose konfrontiert, die eine sofortige OP notwendig macht. Der Fotograf Sebastian Ortmann wird bewusstlos nach einem Fahrradunfall eingeliefert. Was zunächst wie ein Sturz unter Alkoholeinfluss aussieht, entpuppt sich als eine unerklärliche Lähmungserkrankung, die an seinen Beinen empor wandert. Lizzy und Mira nehmen sich des Patienten an und stellen dabei fest, dass sie beruflich ein unschlagbares Team sind. Ihre Freundschaft erfährt allerdings eine unerwartete Wendung, die vor allem Lizzy überrascht.