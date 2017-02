Ein alter Bekannter schaut wieder vorbei: Waschbär Zorro erinnert Lilie an glückliche alte Zeiten. Weil Hansens Jüngste unter der Abwesenheit ihrer Mutter leidet, klammert sie sich an Sinnbilder der Vergangenheit. Pech nur, dass "Sinnbild" Zorro nicht nur niedlich-wuschelig aussieht, sondern unverändert ein gefräßiger Poltergeist ist, vor dem nichts und niemand sicher ist nicht mal Herrn Stillers geliebte Wellensittiche! Dabei hatten Jessie und Nelly den alten Herrn doch mit aller Überredungskunst dazu gebracht, persönlich in Hansens Praxis vorbeizukommen, um alte Wunden zu heilen.