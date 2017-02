Joey Heindle mit 'Jersey': Für Sänger und Dschungelkönig Joey Heindle und seine Verlobte Justine Dippl war die Dobermann-Hündin "Jersey" Liebe auf den ersten Blick. In der Wohnung verläuft das Zusammenleben zwar überaus entspannt und harmonisch, doch sobald es vor die Tür geht, ist es mit dem friedlichen Miteinander vorbei. Die fast zweijährige "Jersey" zieht so sehr an der Leine, dass dem jungen Paar die Hände schmerzen. Vor allem Justine ist dem vierbeinigen Kraftpaket hilflos ausgeliefert. Doch auch wenn die energiegeladene Hundedame frei laufen darf, ist der Stress vorprogrammiert, denn "Jersey" schert sich kein Stück um die Kommandos von Joey und Justine. Kann Martin Rütter zwischen der Hündin und ihren überforderten Haltern vermitteln? Anna-Maria Zimmermann mit "Bella" und 'Jamy': Bei Schlagerstar Anna-Maria Zimmermann geben gleich zwei Hunde den Ton an: die neunjährige Shih-Tzu Mischlingsdame "Jamy" und die sechsjährige Schweißhund-Mischlingshündin 'Bella', die als Welpe zu Anna-Maria kam, kurz bevor sie 2010 mit einem Helikopter abstürzte. Die Folgen des tragischen Unfalls machten es Anna-Maria unmöglich, Bella in der Prägungsphase richtig zu erziehen. Und auch "Jamy" durfte in dieser Zeit tun und lassen, was sie wollte. Deswegen gibt es in Erziehungsfragen ordentlich Nachholbedarf. Die größte Macke der beiden: Wenn die Sängerin das Haus verlässt, ist auf ihrem Grundstück 'Hundeparty'. Sobald die beiden Mischlingsdamen am Gartenzaun andere Hunde wittern, geben sie so richtig Gas und verwandeln sich in kläffende Krawall-Hunde. Damit endlich Ruhe einkehrt, wird der Hundeprofi alarmiert. Mario Galla mit 'Enzo': Rehpinscher-Mischling "Enzo" musste sich am Anfang seines Lebens als Straßenhund auf Gran Canaria behaupten, bevor er über eine Tierschutz-Organisation in die Hände von Model Mario Galla kam. Nach dem Motto "kleiner Hund ganz groß" macht er seitdem seinem Promiherrchen das Leben schwer. Das zeigt sich ganz besonders, wenn beide im Park unterwegs sind. Denn der Rüpel-Rüde hat keinerlei Respekt vor Menschen und auch nicht vor anderen Hunden. Eine Macke bereitet Mario dabei ganz besonderes Kopfzerbrechen: Wo immer sich die Gelegenheit bietet, hebt "Enzo" sein Bein und fängt an zu pinkeln. Ein sexuell motiviertes Imponierverhalten, das Mario nicht nur Sorgen macht, sondern ihm auch so richtig peinlich ist. Denkt "Enzo" tatsächlich den ganzen Tag nur an das eine?