Phoenixsee Heute | ONE | 17:00 - 17:45 Uhr | Familienserie Infos

Mehr Termine Inhalt Birger und Katharina haben einen heftigen Streit. Sie hat ihn in zweifacher Hinsicht betrogen, nicht nur, weil sie sich mit ihrem Ex-Lover trifft, sondern auch mit dem Mann, der ihm schaden will. Laufzeit: 45 Minuten Genre: Familienserie, D 2016 Regie: Bettina Woernle Folge: 6 Schauspieler: Mike Neurath Felix Vörtler Sybille Neurath Anna Stieblich Birger Hansmann Stephan Kampwirth Katharina Hansmann Nike Fuhrmann Beate Baum Alexandra von Schwerin Dr. Alexander Baum Jürg Löw