In Königsmund genießt Margaery ihre Rolle als frischgebackene Ehefrau von Tommen Baratheon und Königin. Königinmutter Cersei Lannister beginnt dehalb um ihre Macht fürchten und kämpft um ihren Einfluss auf Tommen. Jon Schnee sieht sich in der Zwischenzeit dazu gezwungen, als neuer Lord-Kommandant der Nachtwache seine Autorität zu beweisen. Und Arya Stark muss alle Erinnerungen an ihre Vergangenheit und an ihre Familie aufgeben, um in der Gemeinschaft der "gesichtslosen Männer" aufgenommen zu werden.