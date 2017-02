Was Frauen wollen Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:50 Uhr | Romantikkomödie HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Superwerber Nick wird auf die harte Tour zum Frauenversteher: Durch einen Unfall kann er plötzlich hören, was die weiblichen Wesen in seiner Umgebung denken. Der arrogante Macho nutzt das Wissen, um seine Kollegin Darcy auszuhorchen, sie auszubooten und die Karriereleiter raufzuklettern. Doch durch den Zugang zur Gefühlswelt der Frauen entwickelt Nick plötzlich selbst Gefühle, die ihm jetzt im Weg stehen... Original-Titel: What Women Want Laufzeit: 155 Minuten Genre: Romantikkomödie, USA 2000 Regie: Nancy Meyers FSK: 6 Schauspieler: Nick Marshall Mel Gibson Darcy Maguire Helen Hunt Lola Marisa Tomei Dan Wanamaker Alan Alda Gigi Lauren Holly Morgan Farwell Mark Feuerstein Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets