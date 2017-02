Rosemarie (71) sucht ihre Tochter Gabi (50) in Deutschland: Als die kleine Gabi 1966 in Sachsen das Licht der Welt erblickt, ist die junge Mutter Rosemarie überglücklich. Doch die Umstände sind alles andere als einfach: Der Kindsvater will von ihr und der Kleinen nichts wissen, Rosemarie muss ihre Arbeit früh wieder aufnehmen und Gabi in die Obhut ihrer eigenen Mutter geben. Das Verhältnis der beiden Frauen ist angespannt. Zusätzlich stattet das Jugendamt Rosemarie immer wieder Kontrollbesuche ab - in der ehemaligen DDR keine Seltenheit. So auch an dem Tag, an dem Rosemaries Schicksal eine dunkle Wendung nimmt. Wie immer legen die Beamten der jungen Mutter ein Schreiben vor, auf dem sie einen Kontrollbesuch bestätigen soll. Ohne sich das Dokument weiter durchzulesen, unterschreibt Rosemarie und gibt damit ungewollt die Zustimmung, Gabi zur Adoption freizugeben. Als die junge Mutter nach Hause kommt, ist das Kinderbett bereits leer - für immer. Rosemaries Welt zerbricht. Nur mühsam kämpft sie sich in ihren Alltag zurück, ständig in Gedanken, was aus ihrer geliebten Gabi geworden ist. Nun, fast 50 Jahre später, macht sich Sandra Eckardt auf den Weg, Rosemaries Sehnsucht nach der verlorenen Tochter zu stillen. Oscar (60) sucht seine Tochter Cindy (36) in England: Der junge kubanische Gastarbeiter Oscar lernt im Jahr 1978 die damals 19-jährige Deutsche Petra in Brandenburg kennen und lieben. Die beiden werden ein Paar und zwei Jahre später kommt ihre Tochter Cindy zur Welt, Oscars größter Schatz. Vater und Tochter sind in der kurzen gemeinsamen Zeit, die ihnen vergönnt ist, unzertrennlich. Doch die Beziehung zerbricht, Oscar muss zurück in seine Heimat und hat im autoritären, abgeschotteten Kuba keinerlei Chance, seine Kleine jemals wieder zu erreichen. Der schmerzhafte Verlust überschattet sein ganzes Leben: Der sensible Oscar heiratet nie und bekommt keine weiteren Kinder. Jede freie Minute verbringt er damit, nach seiner Tochter in Deutschland zu fahnden. Auch seine gute Freundin Lorenza, die heute in Frankfurt lebt, versucht erfolglos, ihm zu helfen und wendet sich zuletzt an 'Vermisst'. Sandra Eckardt ist Oscars letzte Hoffnung, denn Tochter Cindy lebt längst nicht mehr in Deutschland. - Rosemarie (71) sucht ihre Tochter Gabi (50) in Deutschland