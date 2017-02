Tödliche Versprechen Heute | ONE | 22:00 - 23:35 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Der Tod eines Mädchens lässt Hebamme Anna (Naomi Watts) keine Ruhe. Anna forscht nach und begegnet Nikolai (Viggo Mortensen), der für den Russenmafia-Paten Semyon (Armin Mueller-Stahl) arbeitet. Sie ahnt nicht, dass der Alte in den Fall verstrickt ist. Nikolai findet Gefallen an Anna und wird ihr Schutzengel. Original-Titel: Eastern Promises Laufzeit: 95 Minuten Genre: Thriller, USA, GB, CDN 2007 FSK: 12 Schauspieler: Nikolai Viggo Mortensen Anna Naomi Watts Kirill Vincent Cassel Semyon Armin Mueller Stahl Helen Sinéad Cusack Stepan Jerzy Skolimowski