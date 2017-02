Phoenixsee Heute | ONE | 17:00 - 17:50 Uhr | Familienserie Infos

Birger erläutert Mike die Möglichkeit, an Geld zu kommen, mit dem er die Steuerschulden zurückzahlen könnte: Mike soll seinen Kollegen ein Anlagegeschäft schmackhaft machen, in das sie investieren. Laufzeit: 50 Minuten Genre: Familienserie, D 2016 Regie: Bettina Woernle Folge: 5 Schauspieler: Mike Neurath Felix Vörtler Sybille Neurath Anna Stieblich Birger Hansmann Stephan Kampwirth Katharina Hansmann Nike Fuhrmann Beate Baum Alexandra von Schwerin Dr. Alexander Baum Jürg Löw