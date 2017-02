Grissom und seine Kollegen untersuchen das mysteriöse Ende eines Flugzeugpassagiers, der in der ersten Klasse plötzlich zusammengebrochen sein soll. Bei der Auswertung der Spuren, die am Körper des Toten und in der Kabine sichergestellt wurden, taucht nach und nach der Verdacht auf, dass es sich hier um einen Mord handelt. Einer der anderen Passagiere, die mit dem Opfer zusammen geflogen sind, könnte als Täter in Frage kommen und vielleicht haben hier sogar mehrere Menschen gemeinsam gehandelt...