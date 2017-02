Wenn sich die weltbesten Abfahrer am 11. Februar am Piz Nair den "Freien Fall" hinunterstürzen, endet eine rund zweijährige Vorbereitungszeit. Die Bilder dazu kommen und gehen. Vielleicht fallen sie auf. Sie bleiben haften oder gehen vergessen. Nur über eines macht sich kaum jemand Gedanken: Was braucht es, damit das Publikum an den Bildschirmen die Abfahrt und alle anderen Rennen der Ski-WM live miterleben kann? Wie kommen diese Bilder zu Stande? Welcher Aufwand steckt dahinter? Die SRG SSR beschäftigt für die Alpinen Skiwettkämpfe ein spezialisiertes Team. Seit 2006 hat dieses Team an Olympischen Winterspielen sämtliche Skirennen für das Weltprogramm produziert und ist für diese Arbeiten mehrfach ausgezeichnet worden. Das Making-of "Countdown St. Moritz - Wie die SRG die Ski-WM zum Spektaktel macht" bietet den Zuschauerinnen und Zuschauern einen ungewohnten Blick hinter die Kulissen dieses Teams. Filmautor Martin Masafret zeigt ein Skirennen aus einem Blickwinkel, den das Fernsehpublikum bislang nicht kannte. Er zeigt, mit welchen Problemen die Fernsehverantwortlichen zu kämpfen haben, wie sie ihre Lösungen suchen und wie sie diese im entscheidenden Moment umsetzen.