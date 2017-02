Ausflügler Thomas Wiesner wird in den Bergen vermisst. Ein Steinschlag hat den Mann schwer verletzt. Bewegungsunfähig hängt er in luftigen Höhen fest. In Todesangst nimmt Wiesner mit seiner Kamera eine letzte Botschaft an seine kleine Tochter Maria auf, die sehr an ihm hängt. Ihm wurde - sehr zum Ärger von Maries Mutter - das Sorgerecht für das Mädchen zugesprochen. Doch es gibt noch andere Gründe, weshalb den Bergrettern bei der Bergung des Mannes ständig Hindernisse in den Weg gelegt werden.