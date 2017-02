Mit der Gemeinde feiert Pfarrer P.Günter Reitzi OP Liebe deine Feinde - wenn einer dich auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die andere hin - anspruchsvolles Verhalten fordern die Bibeltexte des 7.Sonntags im Jahreskreis ein. Wie kann das in einer Welt voller Aggression funktionieren? Vollkommen und heilig sein, wie schon Mose im ersten Bund den Auftrag bekommt, und wie Jesus es von seinen Jüngern einfordert? Mit diesen herausfordernden Fragen wird sich P. Günter Reitzi also auch in seiner Predigt beschäftigen