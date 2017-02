Auf Noahs Insel werden die ersten Babys geboren: Ricks "Hündchen", die Hyänen Emma und Erna, haben Nachwuchs bekommen. Doch zum Feiern ist wenig Zeit, denn es gibt Alarm! Sascha und das Erdferkel Carmen hören fremde Stimmen im Dschungel, und die Geierpatrouille meldet: Insel voller Menschen in Sicht. Noah lässt sich auf einen gewagten Versuch ein, die Insel mit Hilfe des Feuerballs in ungefährlichere Gewässer zu steuern. Doch er hat die Rechnung ohne Rick gemacht. Der Mandrill verehrt die Menschen und manipuliert heimlich den Kurs, um die Insel in ihre Hände zu treiben.