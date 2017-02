Oskars Kälbchen Steaky haut ständig ab und will niemandem mehr gehorchen. Niemandem? Das kann Kokosnuss nicht glauben. Er will aus Steaky das gehorsamste Kälbchen auf der ganzen Insel machen. Und siehe da, Kokosnuss erweist sich als echter Kälbchen-Flüsterer. Schon bald hört Steaky aufs Wort und weicht keinen Schritt von seiner Seite. Auch dann nicht, als Chef dem Kälbchen an die Hörner will. Jetzt wäre es gut wieder den alten, wilden Steaky zu haben!