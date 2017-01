Im Mai 2016 gab Punkrock-Legende Iggy Pop sein Debüt als Headliner in der Royal Albert Hall im Rahmen seiner "Post Pop Depression Tour". Zum ersten Mal bekam London Iggy live zu Gesicht. Gespielt wurden seine größte Hits aus den von David Bowie produzierten Alben "The Idiot" und "Lust for Life" sowie aus seinem jüngsten Album "Post Pop Depression". Bei seinen messerscharfen Performances von "The Passenger" und "China Girl" tobt Iggy über die Bühne, ist authentisch und intim, und der Funke springt mühelos von ihm auf sein treues Publikum über.