Nordengland, 1974: Der 17-jährige Joe führt ein eher trostloses Leben in dem Industriestädtchen Stoke on Trent. Hier passiert unter der Woche nichts, und das Wochenende wird von den randalierenden Fußballfans geprägt. Mit einem Job als Lieferwagenfahrer hält der Teenager sich über Wasser. Nachts begeht er mit seinem besten Freund Russ Gelegenheitsdiebstähle, die Samstagabende verbringt er in der örtlichen Disco. Eines Tages verliebt Joe sich aus der Ferne in die Friseurin Jane - und diese Schwärmerei eröffnet ihm bald eine neue Welt. Denn die temperamentvolle Blondine geht jedes Wochenende in das Wigan Casino, in dem eine neue Musikrichtung namens "Northern Soul" gespielt wird. Die Fans dieses Musikstils liefern sich in dem Club aberwitzige Tanzduelle. Bald ist auch Joe vom Soul-Fieber gepackt: Er will der beste Tänzer werden und auf diese Weise Janes Herz gewinnen. Mit dem "Soul Girl" Mandy, das von einer Karriere als Künstlerin träumt, übt er seine Tanzeinlagen. Zugleich erzählt er ihr von seinen Liebesnöten, nicht ahnend, dass sie mehr für ihn empfindet als freundschaftliche Gefühle. Der irische Regisseur Shimmy Marcus, der unter anderem Musikvideos für Gavin Friday gedreht hat, inszenierte mit "SoulBoy - Tanz die ganze Nacht" ein sensibles Coming-of-Age-Drama. Sein Film entwirft zugleich ein authentisches Porträt der Souldisco-Subkultur im Nordengland der 1970er-Jahre, die sich als "Northern Soul" zum Massenphänomen entwickelte.