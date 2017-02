Henning staunt nicht schlecht, als ihm Franzis Mutterschaftsvertretung vorgestellt wird. Es ist Jule Schmitt, die er vor Jahren von der Straße geholt und später aus den Augen verloren hatte. Henning und Jule werden bei ihrem ersten gemeinsamen Einsatz zum Zirkus Ravani gerufen. Dort demonstriert eine Gruppe Tierschützer gegen die Haltung des Tigerbabys Shir Khan - es ist der neue Star und Publikumsliebling des Familienzirkus. Doch nach der Vorstellung ist der kleine Tiger plötzlich verschwunden. Neben den Tierschützern hat die Polizei den Gastronomen Führmann in Verdacht, der den alten Ravani dazu bringen will, einen Show-Gastro-Betrieb mit ihm aufzuziehen. Aber auch innerhalb der Zirkusfamilie gibt es Reibungspunkte. Wer will dem Zirkus Ravani Schaden zufügen? Und wo ist Shir Khan?