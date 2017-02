Um der bedrückten Stimmung in der Vorstadt Saint-Charles entgegenzutreten und sich zu solidarisieren, treffen sich die ehemaligen Arbeiter und Arbeiterinnen von Voltanelle jede Woche und verfolgen gemeinsam ein Amateur-Turnier im Frauen-Catchen "Crazy Nurse" und "Diabolica" sorgen für tosenden Beifall. Von der Schließung der Dessous-Fabrik sind auch die schwangere Marokkanerin Selma und ihre Freundin Nathalie, die sich autodidaktisch als Modedesignerin betätigt, betroffen. Während Selma heimlich für den Wahlkandidaten der Rechten, Barbesitzer Georges Dubin, zu arbeiten beginnt und von Tür zu Tür geht, versucht Nathalie, selbst ein Unternehmen zu gründen, um ihre erste schrille Dessous-Kollektion an die Frauen in Saint-Charles zu bringen. Doch die Bank verwehrt ihr das Startkapital, da sie keinerlei Garantien aufweisen kann. Als die Hausfrau und Mutter Céline ihrer arbeitslosen Freundin einen Scheck ausstellen möchte, stellt sie schockiert fest, dass sie keinen Zugriff mehr auf das Bankkonto ihres Mannes Pierre hat. Und das ist erst der Anfang der Überraschungen. Eigentlich möchte Céline Urlaub in Spanien machen doch am selben Tag hat Pierre einen schweren Autounfall und fällt ins Koma. Unterdessen bemüht sich Agathe um eine neue Anstellung als Putzfrau, doch wegen der zu geringen Bezahlung muss sie sich um eine weitere Einkommensquelle kümmern. Was den Frauen bleibt, ist das wöchentliche Turnier-Catchen. Diesmal treten "Super Bibiche" und "Lola la Sirène" gegeneinander an, gekleidet in Dessous aus Nathalies Kollektion doch plötzlich verlässt "Lola" den Ring. Wer wird für sie einspringen?