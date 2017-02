Touristen und die Einheimischen in Hamburg-Blankenese sind sich in einem Punkt einig: Sie lieben Monika Lühmanns Teestube. Die Touristen wegen des Gebäcks, die Blankeneser wegen der Wirtin, die sie auch "Johanna vom Süllberg" nennen. Grundstücksspekulanten hätten dagegen gern, dass der Name Lühmann für immer aus jeder Chronik des malerischen Hamburger Nobelvororts getilgt wird. Wenn Monika Lühmann Milieuzerstörung aus schierer Gewinnsucht wittert, läuft sie nämlich zur Hochform auf und vermasselt Spekulanten regelmäßig das Geschäft. Aber nun sind alle in Aufruhr: Monika Lühmann hat verkündet, dass sie ihr Café aufgibt! Wie das gehen soll, können sich weder Touristen noch Blankeneser vorstellen. Was wird aus den Scones? Was aus den Spekulanten? Aber wie immer ist Monika Lühmann prinzipientreu, kein Mensch sei unersetzlich und man solle schließlich gehen, wenn es am schönsten sei. Außerdem trauen sich ein paar Bewerber die Nachfolge durchaus zu. Doch wissen sie wirklich, in welche großen Fußstapfen sie treten?