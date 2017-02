Zur Erinnerung an Tamme Hanken: Nach einer arbeitsreichen Woche gönnten sich "XXL-Ostfriese" Tamme Hanken und seine Ehefrau Carmen einen Ausflug nach Berlin. Und was gehört bei einem Hauptstadtbesuch unbedingt zum Programm: ein Musical! Und wenn es dann noch um Pferde geht, ist die Vorfreude fast nicht mehr auszuhalten. In dem Musical "Gefährten" spielen jedoch keine echten Vierbeiner mit; die lebensgroßen Pferdepuppen werden von Menschen geführt und bewegt. Die beiden dürfen sogar einen Blick hinter die Kulissen werfen und es gibt ein Treffen mit den Schauspielern, denen einiges abverlangt wird. Der Eindruck ist so lebensecht, dass auch Pferdekenner wie Tamme und Carmen begeistert sind. Die atemberaubende Vorstellung verschlägt dem "Knochenbrecher" dann endgültig die Sprache.