Bei dem Versuch Elizabeth zu beschützen, bringt Mary unwissentlich das Leben ihres Freundes Gideon in große Gefahr. Sie wendet sich in ihrem Bemühungen, Gideon zu retten, an einen anderen Engländer: Robert Dudley. Die junge Thronerbin lässt Dudley in seinem Glauben, sie werde ihn heiraten, wenn er sie bei ihren Plänen unterstützt. Doch als der ihr sofort einen Antrag macht, läuft die Situation aus dem Ruder. Bash ist indes fest entschlossen, die Männer zu finden, die Catherine bedrohen. (SV1)