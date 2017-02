Die Profiler von der BAU-Einheit untersuchen in Minnesota einen schrecklichen Mordfall, bei dem eine ganze Familie von einem unbekannten Eindringling in ihrem Haus abgeschlachtet wurde. Nur die älteste Tochter, die während der Tat auf einer Party war, hat das Massaker überlebt. Als es in der Region kurze Zeit später einen zweiten Fall gibt, bei dem wieder nur ein Familienmitglied im Teenageralter verschont wird, beginnen die Ermittler ein bizarres Tatmuster zu erkennen...