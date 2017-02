Er ist Christopher Poschs bisher jüngster Mandant: Der achtjährige Jan-Niclas braucht dringend einen Anwalt, weil ihm das Jugendamt seiner Heimatstadt seit Monaten eine Lerntherapie verweigert, die er aufgrund seiner Lernschwäche dringend bräuchte und die ihm vom Gesetz her auch zusteht. Eine schwierige Aufgabe für Christopher Posch, denn das Jugendamt will nicht nachgeben und so muss Jan-Niclas eine ganze Stadtverwaltung verklagen. Seit 13 Monaten ist die Brücke vor dem Haus einer jungen Familie sanierungsbedürftig und für Fahrzeuge nicht mehr befahrbar. Die Familie leidet unter der schlechten Anbindung an ihr Zuhause, sämtliche Einkäufe müssen mühevoll einen Berg hinauf geschleppt werden. Das Amt verspricht seit Monaten, dass die Sanierung beginnt - ohne Ergebnis. Und genau das macht Christopher Posch wütend. Schafft er es, die Behörden schnell zum Handeln zu bewegen?