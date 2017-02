Thomas und seine Freunde Heute | Super RTL | 09:45 - 10:00 Uhr | Animationsserie Infos

Inhalt Flynn, die Feuerwehrlok, ist verzweifelt: Seitdem er auf der Straße statt auf Schienen fährt, wackeln seine Räder und er kommt nur schwerfällig voran. Charlie möchte ihm helfen. Doch mit seiner unbedachten Bemerkung, Flynn sei ein 'roter Wackelpudding auf Rädern', macht er alles nur noch schlimmer. Flynn schämt sich, was dazu führt, dass er beinahe einen wichtigen Rettungseinsatz verpasst. Das kann nicht ohne Folgen bleiben. Original-Titel: Thomas the Tank Engine & Friends Untertitel: Schnell zur Rettung! Laufzeit: 15 Minuten Genre: Animationsserie, GB 2012 Regie: Robert Hartshorne Folge: 1 Schauspieler: George Carlin Pierce Brosnan Alec Baldwin Edward the Blue Engine William Hope Henry the Green Engine Kerry Shale Michael Legge