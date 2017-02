Karin und Stefan sind überglücklich und verliebt wie nie. Stefan freut sich gleich doppelt: Sein Sohn kommt für ein Praktikum an die Schule. Seinem Schüler Ole geht es weniger gut: Er steht in einer Schwulenbar hinterm Tresen – nicht etwa, weil er homosexuell ist, sondern weil dort ein Job frei war. Ole hat keine Wahl, denn sein Vater hat die gesamte Familie ruiniert. Das Haus steht kurz vor der Pfändung, an irgendwelche Extras ist überhaupt nicht mehr zu denken. Stefan will Ole Mut machen, aber das ist nicht leicht.