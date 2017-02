David hilft Tina beim Videodreh für den Wettbewerb zur Wahl der süddeutschen Bierkönigin. Er bleibt zurückhaltend, doch er genießt die Zeit mit Tina sehr. Die erfährt unterdessen, dass sie Oskar schon am Tag darauf im Gefängnis heiraten kann. Obwohl sie sich ihre Hochzeit anders vorgestellt hat, will sie Oskar unterstützen. Derweil begreift David, dass seine Liebe zu Tina durch das, was er Oskar angetan hat, entwertet wird. Daher soll Sigmund Sorge seine Aussage beim Prozess wiederrufen. Als Tina Oskar das Ja-Wort geben soll, hat diese plötzlich eine Vision: Einen Moment lang scheint nicht Oskar neben ihr zu stehen, sondern David - William beharrt auf seiner Forderung und wirft Adrian, der sich nicht erpressen lassen möchte, Scheinheiligkeit vor. Clara gelingt es, dass William ins Krankenhaus zurückkehrt. Beatrice ist sich sicher, dass ihre Zukunft nach der Hochzeit mit Friedrich für immer gesichert ist. Sie ahnt nicht, dass Saskia ein vermeintliches Geschenk von Friedrich zugestellt wird - verbunden mit einer Bitte um absolute Diskretion. André platzt beim Essen mit Gerti der Kragen, als diese meint, er habe dringend eine Therapie nötig. Er stellt Melli vor die Wahl: Gerti oder er!