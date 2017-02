Auf der Jagd Heute | Kabel eins | 22:30 - 01:05 Uhr | Polizeithriller HumorActionSpannungGefühlEffekte Infos

Ex-CIA-Agent Sheridan (Snipes) wird als Doppelmörder verhaftet. Als der Flieger abstürzt, der ihn in einen Hochsicherheitsknast bringen sollte, flieht Sheridan. Sofort machen U.S. Marshal Gerard (Tommy Lee Jones) und Special Agent Royce (Robert Downey jr.) Jagd auf ihn. Original-Titel: U.S. Marshals Laufzeit: 155 Minuten Genre: Polizeithriller, USA 1998 Regie: Stuart Baird FSK: 12 Schauspieler: Chief Deputy Marshal Samuel Gerard Tommy Lee Jones Mark Roberts (Sheridan) Wesley Snipes John Royce Robert Downey Jr. Deputy Marshal Cosmo Renfro Joe Pantoliano Marshal Robert Biggs Daniel Roebuck Deputy Marshal Savannah Cooper LaTanya Richardson