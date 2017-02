Der Mandant Heute | RTL 2 | 20:15 - 22:35 Uhr | Thriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Youtube

Mehr Termine Inhalt Der zwielichtige Anwalt Mickey Haller (Matthew McConaughey, l.) soll den wegen Vergewaltigung und versuchten Mordes an einer Prostituierten angeklagten Millionärssohn Louis Roulet (Ryan Phillippe) vertreten. Roulet beteuert seine Unschuld, Doch Halller kommen Zweifel an Roulets Unschuld. Original-Titel: The Lincoln Lawyer Laufzeit: 140 Minuten Genre: Thriller, USA 2011 Regie: Brad Furman FSK: 12 Schauspieler: Mick Haller Matthew McConaughey Maggie McPherson Marisa Tomei Louis Roulet Ryan Phillippe Frank Levin William H. Macy Ted Minton Josh Lucas Val Valenzuela John Leguizamo Weitere Empfehlungen Amazon.de Widgets