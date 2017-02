Eingewickelt in einem Flokati, finden Dr. Katrin Stoll und ihr Kollege Henrik Mertens auf dem Dachboden eines Mehrfamilienhauses eine Leiche. Die Tote war offensichtlich keine Unbekannte der Drogenszene im Berlin der 70er Jahre. Alles deutet zunächst auf eine klassische Überdosis hin. Doch dann finden die Spezialisten Hinweise auf ein Gewaltverbrechen. Die Spur führt in die Zeit, als in den Clubs wild gefeiert und quasi nebenbei Heroin gespritzt wurde. Denn was geschieht, wenn man in die Abhängigkeit gerät, sich selbst nicht unter Kontrolle hat und der beste Freund die Droge ist?