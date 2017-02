Das hat es noch nie gegeben: Der Hessische Rundfunk sucht Fastnachter aus ganz Hessen, die bisher schon auf der Bühne, aber noch nicht im Fernsehen aufgetreten sind, und macht sie fit für ihren ersten Live-Auftritt in einer großen TV-Fastnachtsshow. In fünf Kategorien treten in einem närrischen Duell je zwei Duellanten gegeneinander an. Die fünf Kategorien sind: Büttenrede Männer, Büttenrede Frauen, Büttenrede Nachwuchs, Männerballett, Musik. Für jede Kategorie gibt es einen Coach, der in den Wochen vor der Live-Sendung seine beiden Schützlinge betreut, unterstützt und ausgebildet hat. Die Coaches sind: Johannes Scherer, Mirja Regensburg, Lilli, Andy Ost und Markus Schöffl. Nach jedem Duell wählen die Zuschauer ihren Sieger: Wer hat den besseren Beitrag geliefert, wer brachte das Publikum im Saal zum Toben, und bei wem blieb kein Auge trocken? Präsentiert wird die völlig neue Fastnachtsshow von Simone Kienast und Jens Kölker. Das große Fastnachtsduell - live aus der Kulturhalle Rödermark.