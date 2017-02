Blumenofferten, Pralinenwerbung und Kurztrip-Angebote locken gerade überall. Spätestens jetzt ist klar: Der 14. Februar steht ins Haus und damit der Valentinstag. Geliebt, verhasst - und manchmal auch einfach ignoriert. LexiTV geht am Tag der Liebenden dem Phänomen dieses starken Gefühls auf den Grund. Warum verlieben wir uns ausgerechnet in diesen Menschen und nicht in einen anderen? Und schon sind wir mittendrin im Spannungsfeld zwischen Magie und Biochemie. Erstaunlich viele Entscheidungen trifft nämlich nicht unser Gehirn, unser Herz oder gar unser Wille. Vielmehr erledigen Moleküle, Hormone und Neurotransmitter die Hauptarbeit. Sie sagen uns, wer zu uns passt. Während im Mittelalter die Damenwelt noch mit Liebeszauber ihren Angebeteten zu erreichen hoffte, wird heute oft im Internet gesucht. Parameter werden verglichen, die Optik geprüft. Ob da die Romantik auf der Strecke bleibt?