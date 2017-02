So ziehst du dich eleganter an!: Vier Freunde, ein Ziel: Der perfekte Style! Deshalb wagen sie ein spannendes Experiment. Mit ihrem kompletten Kleiderschrank gehen sie in eine Düsseldorfer Modeschule, um sich dort von Profis beraten zu lassen. Die Modeexperten verraten ihnen, wie sie aus ihren Klamotten mehr machen können. Jeder bekommt eine ausführliche Typberatung und erfährt, wie er aus seinen Sachen mehr rausholen kann. Luca trägt gerne sportlich-schicke Kleidung. Sie würde aber gerne eleganter und femininer wirken. Dazu hat Luca auch Sachen von ihrer älteren Schwester mitgebracht sind diese Klamotten zu altmodisch für sie? Bei der Anprobe der neuen Outfits gibt es echte Überraschungen für Luca farbliche und stilistische. Und: Sie macht ihre eigene Halskette im französischen Look! So bringst du Pepp in deinen Style!: Vier Freunde, ein Ziel: Der perfekte Style! Deshalb wagen sie ein spannendes Experiment. Mit ihrem kompletten Kleiderschrank gehen sie in eine Düsseldorfer Modeschule, um sich dort von Profis beraten zu lassen. Die Modeexperten verraten ihnen, wie sie aus ihren Klamotten mehr machen können. Jeder bekommt eine ausführliche Typberatung und erfährt, wie er aus seinen Sachen mehr rausholen kann. Bisher war Jules' Look sehr unauffällig und gedeckt. Farben kamen nicht vor. Von den Experten wünschte er sich mehr Farbe und Pepp. Die Freunde sagen ihm heute, ob die Stylingideen der Experten wirklich cool sind. Und: Upcycling! Jakob näht sich ein Designer-Teil aus einem alten Erinnerungsstück, das er nicht mehr tragen konnte: einer bunten Hose aus dem Senegal.