Natascha will mit Michael für den Ärzteball tanzen üben, doch der hat keine Zeit. Daher bittet sie Nils um Hilfe - allerdings driftet der Tangounterricht mit ihm in solch eine erotische Richtung ab, dass Natascha die Flucht ergreift. Währenddessen begreift Michael, dass er Natascha vernachlässigt und will ihr mitteilen, dass er eine Lesung für sie organisiert hat - Clara besorgt William eine Münkel-Wurzel, die Teil einer alternativen Heilmethode sein soll. Er nimmt den Sud ein, den Clara gebraut hat - der einzige Effekt, den er spürt, ist ein merkwürdiger Alptraum - Friedrich hält Saskia auf Distanz. Da Beatrice das nicht mitbekommt, ist sie davon überzeugt, dass Friedrich eine Affäre mit Saskia hat. Als sie ihn zur Rede stellt und ihm die Schmuck-Rechnung zeigt, versucht Friedrich zu ergründen, was es damit auf sich hat. Da Beatrice meint, ihr stehe der Ring zu, holt sie ihn aus dem Safe und steckt ihn sich an den Finger. Werner ist beunruhigt, da er dem Juwelier den Ring wieder zurückbringen muss. Er stachelt Saskia daher an, sich den Ring zurückzuholen, woraufhin es zu einer Konfrontation zwischen Saskia und Beatrice kommt. Nach der Hochzeit mit Tina steht für Oskar ein neuer Haftprüfungstermin bevor. Er kann auf Kaution freikommen - allerdings beträgt diese 80.000 Euro.