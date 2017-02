Last Man Standing Heute | Kabel eins | 22:35 - 00:35 Uhr | Actionthriller HumorActionSpannungGefühlErotik Infos

Mehr Termine Inhalt Im Jahr 1931 bekämpfen sich in dem texanischen Städtchen Jericho an der Grenze zu Mexiko zwei rivalisierende Banden von Alkoholschmugglern. Weil der Sheriff Ed Galt vollkommen korrupt ist, droht ihnen von Seiten des Gesetzes keine Gefahr. Doch dann lässt sich der ehemalige Revolverheld John Smith von beiden Gangs als Söldner anheuern. Laufzeit: 120 Minuten Genre: Actionthriller, USA 1996 Regie: Walter Hill FSK: 12 Schauspieler: John Smith Bruce Willis Sheriff Ed Galt Bruce Dern Joe Monday William Sanderson Hickey Christopher Walken Doyle David Patrick Kelly Giorgio Carmonte Michael Imperioli