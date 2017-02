Milo Tindle(Jude Law), ein erfolgloser Schauspieler, hat eine Affäre mit der Ehefrau des berühmten und schwerreichen Krimiautors Andrew Wyke (Michael Caine). Auf Einladung von Wyke treffen sich die beiden Rivalen unter vier Augen im Haus des Krimiautors. Tindle möchte, dass sich Wyke von seiner Frau scheiden lässt, doch Wyke hat einen anderen Vorschlag: Tindle dürfe mit seiner Frau zusammenbleiben, dafür müsse er aber in Wykes Haus einbrechen und Juwelen im Wert von 1000 000 Pfund entwenden. Damit könne er sich dann mit Wykes geldverwöhnten Frau ins Ausland absetzen und fortan ein sorgenloses Leben führen, Wyke selbst könne auf diese Weise seine lästige Frau los werden und ohne weitere Probleme mit seiner Geliebten zusammen ziehen.....so weit, so gut. Nach einigem Zögern geht Tindle auf das Angebot von Wyke ein und setzt den minutiös geplanten Coup in die Tat um. Doch kaum hat er die Juwelen in der Tasche, als Wyke eine Pistole auf Tindle richtet und abdrückt. Wenige Tage später erscheint ein Inspektor bei Wyke, auf der Suche nach Spuren des als vermisst gemeldeten Tindle und die Geschichte nimmt plötzlich eine ganz andere Wendung. Harold Pinter, der 2005 den Literaturnobelpreis erhielt, verfasste das Drehbuch zu diesem kongenialen Remake von "Mord mit kleinen Fehlern". Dabei punktet dieses spannungsreiche Kammerspiel nicht nur mit einem sensationellen Schauplatz, sondern auch mit intensiven und überzeugenden Darstellerleistungen von Michael Caine und Jude Law. Das Lexikon des Internationalen Films urteilt: "Das Remake des Filmklassikers "Mord mit kleinen Fehlern" 1972 hat ähnliche inszenatorische Stärken wie das Original: brillante Darsteller, messerscharfe Dialoge und einen raffinierten Umgang mit dem auf einen einzigen Schauplatz begrenzten filmischen Raum. Obendrein gelingt es dem Film, in der Konturierung des männlichen Machtkampfs klug eigene Akzente zu setzen.