Planet Wissen - Was Haare über uns verraten Heute | WDR | 13:00 - 14:00 Uhr | Wissensmagazin Infos

Mehr Termine Inhalt Haare sind mehr als tote Hornfäden! Sie sind Statement, Schmuck und Standeszeichen. Im Mittelalter konnte die falsche Haarfarbe sogar zum Verhängnis werden, denn zahlreiche Rothaarige wurden als Hexen verbrannt. Heute ist erlaubt, was gefällt: Dreadlocks, Irokesen-Schnitt oder einfach ganz natürlich. Wie sich unsere Frisuren im Laufe der letzten hundert Jahre verändert haben, warum Blondinen oft bevorzugt wurden und welche Pflege unser Haar wirklich braucht, erzählt die Maskenbildnerin und Haar-Expertin Gitta Laukötter-Neufend . Ebenfalls zu Gast im Studio ist die Dermatologin Dr. Susanne Steinkraus, die weiß, wie Glatzen entstehen und was man dagegen tun kann. Original-Titel: Planet Wissen Laufzeit: 60 Minuten Genre: Wissensmagazin, D 2017