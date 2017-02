Seit fünf Jahren ist der Landwirt und ehemalige Arzt Achim Hagenau mit seiner Hofnachbarin Bärbel Ramsbächle verheiratet. Bärbel möchte der Gesundheit ihres umtriebigen Mannes wegen nach Stuttgart umziehen. Achim dagegen will aus Bärbels Bauernhof einen "Gnadenhof" für alte Tiere machen. Seit nunmehr fünf Jahren führen Achim Hagenau und seine Hofnachbarin Bärbel Ramsbächle eine glückliche Ehe. Was der ehemalige Großstadtarzt und jetzige Landwirt Achim nicht ahnt: Bärbel sorgt sich seit geraumer Zeit um seine Gesundheit. Sie ist überzeugt, dass Achims Herz nicht mehr lange mitspielt, wenn er nicht endlich kürzer tritt. Ihr selbst macht der fortwährende Streit mit ihrem bösartigen Schwager, dem Ochsenwirt, zu schaffen, der es auf ihren Hof abgesehen hat. Daher hat sie bereits in aller Heimlichkeit ihre Stelle als Lehrerin gekündigt, um mit Achim nach Stuttgart zu ziehen. Der ist zutiefst gekränkt, als er zufällig von diesem Vorhaben erfährt. Und so schlittert das Paar in seine erste ernsthafte Ehekrise. Denn auch Achim hat so seine Pläne gemacht. Seinen eigenen Hof will er der Familie seines "Beinahe-Schwiegersohns" Boris überschreiben. Und Bärbels Gut will er unter eigener Führung zu einem Gnadenhof für alte Tiere umgestalten. Mit seinen Plänen setzt Achim sich jedoch zwischen alle Stühle. Der geldgierige Ochsenwirt nämlich sah Bärbels Hof bereits als lukrativen Umschlagplatz für billiges Exportvieh. Achims Tochter Anna, eine leichtlebige Tierärztin, und sein Sohn Arnulf fürchten derweil um ihr Erbe, sollte Boris den väterlichen Hof bekommen. Einzig Achims jüngster Sohn Achim junior stellt sich hinter seinen Vater. So endet das große Familientreffen in einem großen Familienkrach.