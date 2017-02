Mielitzer und Sydney genießen ihre Zusammenarbeit für die Kunstausstellung in der Kulturscheune, und Mielitzer nutzt die Gelegenheit, sie einmal mehr mit Überraschungen zu bezaubern. Sydney ist ganz beseelt von dem Abend - und krönt ihn, indem sie spontan ihrem Gefühl nachgibt: Ja, sie will Mielitzer heiraten! Thomas freut sich, dass er dank Gunters Rückzug nun freie Bahn bei Sandra hat. Auch Johanna bestärkt ihn, nun ernsthaft um Sandra zu werben. Thomas bereitet einen romantischen Abend vor. Genau wie Sandra. Allerdings für Gunter ... Kim ist wütend auf Sydney, weil sie ihre Mutter aufscheucht hat. Aber Patrick schöpft zarte Hoffnungen, dass Kim mit Hilfe einer Therapeutin lernt, mit der Narbe zu leben und sie glücklich nach Barcelona gehen können. Doch dann erfährt Kim, dass Sydney Kims Mutter nur auf Patricks Bitte hin angerufen hat, und fühlt sich von ihm verraten. Britta hat Mitleid mit Torben und will sich mit Carla auf einem Mädelsabend versöhnen. Torben wirbt heftig um seine für den Abend toll aufgemachte Carla - und Britta wird versetzt.