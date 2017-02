Die Ermittler sind dem ehemaligen Ingenieur Elliot Chase auf der Spur, der für einen Dreifachmord an den Mitarbeitern eines Abschleppdienstes verantwortlich ist. Chase scheint sich nach den Angaben seiner Ex-Frau Karen auf einem blutigen Feldzug zu befinden. Er will sich an den Menschen rächen, die an seinem sozialen Abstieg Schuld sein sollen, darunter seinem Vorgesetzten und dem gierigen Scheidungsanwalt. Das Team muss sich beeilen, denn Chase geht für seinen Plan buchstäblich über Leichen...