Heute verbringt der Bachelor das erste Gruppendate mit sechs Frauen beim Parasailing, bevor eine der Damen den Abend mit ihm alleine verbringen darf: hier liegt eindeutig ein Knistern in der Luft! Auch das zweite Einzeldate tags darauf verspricht Romantik pur am Strand von Miami. Beim zweiten Gruppendate wird es persönlich: Der Bachelor lädt sechs Ladys ins Theater ein, wo jede auf der Bühne etwas Persönliches von sich preisgeben darf. Welche der Damen schafft es den Bachelor mit einer persönlichen Darbietung zu überzeugen? Und wer wird sich in der Nacht der Rosen verabschieden müssen?