Der Bauwahnsinn bei den Wollnys geht weiter. Silvia möchte ihren Traum von einer großen Neubauküche im neuen Haus verwirklichen. Doch Harald verfolgt einen anderen Plan, dieser möchte die alte Küche aus Neuss mitnehmen, denn wozu so viel Geld für eine neue Küche ausgeben? Ein Konflikt zwischen Silvia und Harald bahnt sich an. Wider Haralds Willen fahren beide zum Küchenstudio, um die perfekte Küche zu finden. Hochglänzend, Backfront, Multigarer: Silvia ist begeistert. Die 51-Jährige findet ihre Traumküche! Doch Harald wehrt sich mit Händen und Füßen. Es folgt eine Diskussion nach der anderen zwischen den beiden. Nicht nur in der Küchenfindung kracht es zwischen Harald und Silvia. Haralds Bemühungen, auf der Baustelle Zeit zu sparen auf Kosten der Kinder, lassen Silvia noch wütender werden. Zu allem Übel erfährt die Elffach-Mama auch noch, dass es sein könnte, dass die neue Küche gar nicht in den Raum passt. Platzt womöglich damit Silvias Traum und wird sind Harald überhaupt mit seiner Missgunst zusammenreißen können?