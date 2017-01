Den Onkel hat Leopold Jetzingergenau vor Augen: Markante Gestalt, durchdringender Blick, geheimnisumwitterter Beruf.in Dessau ist er gewesen und dann 1942 plötzlich in Paris. Bei Kriegsende taucht ernimmt den Mädchennamen seiner Mutter an.hat er sich in der NS-Zeit zuschulden kommen lassen, dass er sich nun verstecken muss? Die Suche führt den Neffen vom thüringischen Mühlhausen, wo sich der Onkel 1945 bei Leopold Jetzingers Eltern versteckt hält, über Dessau und Berlin, wo er in Archiven auf Zeugnisse einer steilen Nazi-Karriere stößt, bis hin zu Aktenbeständen in Frankreich und Washington.Leopold Jetzinger herausfinden, welche Geheimnisse sein Onkel Zeit seines Lebens so dringend verbergen wollte?