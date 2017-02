Die Wirtschaftsanwältin Judith Kemp (Jennifer Nitsch) steht am Beginn einer steilen Karriere, hat aber als alleinerziehende Mutter immer weniger Zeit für ihre beiden Kinder Julia (Roxanne Borski) und Marco (Marc M. Metzger). Sie konnte den Tod ihres Mannes noch nicht überwinden, daher gehen ihr die permanenten Avancen ihres Chefs Stefan Walther (Gunter Berger), der die fähige Juristin in der Kanzlei zur Teilhaberin und am liebsten zur Ehefrau befördern würde, allmählich auf die Nerven. Judith hat Familienrecht studiert und sieht ihre Berufung nicht darin, die großen Deals der Wirtschaftsbosse juristisch abzusichern. Als sie zufällig mitbekommt, wie ein sechsjähriges Mädchen mutterseelenallein auf der Straße zusammenbricht, sieht die couragierte Anwältin die Chance, endlich etwas Sinnvolles zu tun. Helena Traber (Gesine Cukrowski), die Mutter der Kleinen, ist eine patente Frau, die sich aber nicht um ihre drei Kinder kümmern kann, weil drei Jobs gleichzeitig sie aufreiben: Obwohl in einer ausweglosen Schuldenfalle, hat Helen ihren Stolz und will keine Almosen. Judith kann sie erst nach einer schwierigen Annäherung davon überzeugen, dass dringend juristische Hilfe geboten ist: Helenas Mann Maik (Mario Irrek), ein Rabenvater, wie er im Buche steht, hat seiner Frau einen Schuldenberg hinterlassen und zahlt obendrein keinen müden Euro Unterhalt. Offiziell ist er nämlich pleite - leitet aber über Strohmänner gut gehende Autowerkstätten. Als sich herausstellt, dass Judith diesem Schlitzohr mit legalen Mitteln nicht beikommen kann, entwickelt ihr Chef Stefan plötzlich ungeahnte Fähigkeiten als Winkeladvokat. "Judith Kemp" erzählt die bewegende, realitätsnahe Geschichte zweier Mütter, die aus unterschiedlichen sozialen Welten stammen und dabei doch ähnliche Probleme haben. In ihrer letzten Hauptrolle in einem TV-Film spielt Jennifer Nitsch eine engagierte Juristin mit Herz. Helmut Metzger inszenierte das Buch von Uwe Wilhelm.