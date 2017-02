Goldankäufer: wie dubiose Händler abkassieren Jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um Goldschmuck, -münzen oder Zahngold zu verkaufen. Der Goldpreis ist hoch. Aufkäufer bieten einen unkomplizierten Ankauf zu fairen Preisen. Doch häufig steckt reine Abzocke dahinter. "Markt" deckt auf! Hühnersuppe: häufig günstig, selten lecker Hühnersuppe gilt als Hausmittel bei Erkältungen und grippalen Effekten. Auch in Supermärkten und Discountern ist das Angebot an Hühnersuppe aus der Dose groß. Was die Zutaten und Inhaltsstoffe angeht, halten die Mahlzeiten jedoch nicht immer, was sie versprechen. Treppenlift-Ärger: Zuschuss verweigert Heinz-Günther P. aus Wolfsburg möchte gern möglichst lange zu Hause wohnen. Doch dem Rentner, dem ein Bein amputiert wurde, fällt es immer schwerer, in den ersten Stock zu kommen. Vom medizinischen Dienst wird ein Treppenlift genehmigt. Doch obwohl der 92-Jährige als Kriegsversehrter Anspruch auf einen Zuschuss für Kriegsopfer hat, wird ihm das Geld verweigert. "Markt" mischt sich ein! Bier: Trend zum Craft-Beer Immer mehr kleine Craft-Beer-Brauereien experimentieren mit Hopfen, Malz und Hefe. Dabei entstehen außergewöhnliche Bierspezialitäten, die dem industriell hergestellten Bier Konkurrenz machen. Die großen Brauereien folgen bereits dem Trend. Doch ist das vermeintlich handwerklich hergestellte Bier der Großbrauereien auch seinen Preis wert? "Markt" will's wissen! Rückrufaktion wegen VW-Abgas-Skandal: Risiko für Dieselkunden? Der Abgas-Skandal bei VW verunsichert viele Kunden. Die davon betroffenen Dieselfahrzeuge sollen nun nachgerüstet werden. Und viele Autofahrer fragen sich, ob tatsächlich der Verlust der TÜV-Plakette droht. - Rückrufaktion wegen VW-Abgas-Skandal: Risiko für Dieselkunden?